Ordføreren: Tragedien vil prege Kongsberg lenge

Kongsberg-ordfører Kari Anne Sand (Sp) sier at lokalsamfunnet er preget av tragedien som rammet Kongsberg onsdag. Torsdag er det mye møtevirksomhet for å håndtere situasjonen. Foto: Terje Bendiksby / NTB Les mer Lukk

NTB

Kongsberg er rystet over drapstragedien. Ordføreren sier at hendelsen vil prege samfunnet i lang tid, men at alle kondolansene fra hele landet betyr mye.