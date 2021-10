Kongen: – Vi er forferdet over de tragiske hendelsene på Kongsberg

Kongefamilien uttrykker i et brev til ordføreren i Kongsberg medfølelse for alle de som er berørt av onsdagens hendelser i byen. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Kongefamilien uttrykker i et brev til ordføreren i Kongsberg medfølelse for alle dem som er berørt av onsdagens hendelser i byen.

– Vi er forferdet over de tragiske hendelsene på Kongsberg i går kveld. Vi føler med de pårørende og skadde i sorgen og fortvilelsen. Og vi tenker på alle berørte i Kongsberg som har opplevd at deres trygge nærmiljø plutselig ble et farlig sted, heter det i brevet.

– Det ryster oss alle når grufulle ting skjer nær oss, når man minst venter det, midt i hverdagslivet på åpen gate.

– Norge er et lite land. Når Kongsberg nå er rammet så hardt som samfunn, står resten av nasjonen sammen med dere.

– Vi sender varme tanker til alle som nå går en vanskelig tid i møte og alle som har krevende arbeidsoppgaver foran seg.

– Det er vårt håp at tryggheten vil bli gjenopprettet så ikke frykten får feste, skriver kongefamilien i brevet til ordfører Kari Anne Sand (Sp).