Dette skriver utenlandske medier om Kongsberg-drapene

«Grufulle handlinger», «Blodig angrep med pil og bue», «Drepte fem på 34 skrekkminutter». Slik beskriver utenlandske medier de forferdelige hendelsene som fant sted på Kongsberg onsdag kveld.

Medier over hele verden topper nettavisene sine med de grusomme handlingene på Kongsberg onsdag kveld.

Drapene har over natten ligget som toppsaker hos blant annet amerikanske CNN, britiske BBC, og tyske Bild. Også i Sverige og Danmark har saken fått stor oppmerksomhet.

«Norges dødeligste angrep på ti år»

«Angrepet skjer bare litt over ti år etter Norges verste terrorangrep», skriver CNN, før de fortsetter å fortelle om Anders Behring Breiviks handlinger på Utøya. Også Philip Manshaus og stormingen av moskeen i Bærum blir trukket frem.

– Det året rapporterte Norges etterretningstjenester at handlinger av høyreekstrem terrorisme har økt i verden, og advarte at landet antakelig vil bli et mål i fremtiden, skriver CNN.

«En mann med pil og bue gikk amok i en norsk by utenfor Oslo på onsdag, og drepte fem og skadet to i Norges dødeligste angrep på ti år», skriver New York Times.

CNN og BBC, legger også vekt på at hendelsene skjer på Erna Solbergs siste dag som statsminister.

Siktede erkjenner forholdene

Klokken 18.13 onsdag kveld fikk politiet flere meldinger om at en person hadde skutt etter folk med pil og bue på Kongsberg. En drøy halvtime senere var mannen pågrepet.

På den tiden døde fem personer, og ytterligere to ble skadet.

Politiadvokat Ann Irén Svane Mathiassen har bekreftet at det er brukt andre våpen i tillegg til pil og bue, men av hensyn til etterforskningen røper hun ikke hva slags våpen det er snakk om.

Den siktede er en 37 år gammel mann med dansk statsborgerskap. Mannen er bosatt på Kongsberg.

I avhør natt til torsdag har mannen erkjent de faktiske forhold.