Støre orientert om Kongsberg-saken

NTB

Justisminister Monica Mæland orienterte onsdag kveld påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre om drapene på Kongsberg. Støre kaller hendelsen grusom.

Mæland møtte pressen sammen med statsminister Erna Solberg (H) etter nyheten om at flere personer var blitt drept og skadd på Kongsberg onsdag kveld. Torsdag skal Solberg levere sin avskjedssøknad og overlate statsministerjobben til Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) sa at hun allerede torsdag kveld hadde orientert Støre om hendelsen.

– Jeg har i kveld orientert påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre om det som har skjedd og har meldt til kommunen og politiet i Kongsberg og forsikret nå at de har de ressursene de behøver, sier Mæland.

Grusom handling

– Dette får ingen andre konsekvenser for den påtroppende statsministeren enn at vi har orientert om dette og at de må være klare til å håndtere en vanskelig situasjon med en gang de tar over, forklarer Erna Solberg.

– Det vi har fått høre fra Kongsberg i kveld, vitner om at en grusom og brutal handling er begått, uttaler Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB.

– Jeg er i kveld blitt orientert av justisminister Monica Mæland om det som har skjedd. Mine tanker og dypeste medfølelse går nå til de berørte, deres familier, og til politi, helsepersonell og hjelpemannskap som nå jobber for fullt for å skaffe oversikt og bistå de som trenger hjelp og oppfølging, sier Støre.

Må sette seg raskt inn

Solberg sier kriseberedskapssystemet i Norge er godt og at det er politiet som håndterer saken, men at det rapporteres til Justis- og beredskapsdepartementet

– Det vil bety at en ny justis- og beredskapsminister vil måtte sette seg inn i denne saken ganske raskt, sier Solberg.