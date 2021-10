Støre om Kongsberg-drapene: – En grusom og brutal handling

NTB

Norges påtroppende statsminister omtaler drapene på Kongsberg som en grusom og brutal handling.

– Det vi har fått høre fra Kongsberg i kveld, vitner om at en grusom og brutal handling er begått, uttaler Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB.

Han understreker at man fortsatt vet lite om hva som er skjedd, og hva som ligger bak, men at man vet at flere uskyldige mennesker er drept, og at flere er skadd.

– Jeg er i kveld blitt orientert av justisminister Monica Mæland om det som har skjedd. Mine tanker og dypeste medfølelse går nå til de berørte, deres familier, og til politi, helsepersonell og hjelpemannskap som nå jobber for fullt for å skaffe oversikt og bistå de som trenger hjelp og oppfølging, sier Støre.