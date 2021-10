Amnesty: Iran utsetter henrettelse av ung mann til lørdag

NTB

Iran utsetter henrettelsen av en drapsdømt som kun var 17 år da han ble dømt til døden første gang. Men han er i umiddelbar fare for å bli hengt, sier Amnesty.

Amnesty International og Oslo-baserte Iran Human Rights (IHR) sier de har fått beskjed om at henrettelsen vil skje på lørdag 16. oktober isteden.

Amnesty ber fortsatt innstendig om at Iran stanser henrettelsen.

Henrettelsen skulle etter planen gjennomføres i et fengsel i Karaj vest for Teheran onsdag, og mannen ble isolert i påvente av at dommen skulle fullbyrdes. Men henrettelsen ble ikke utført. Mannen sitter fortsatt isolert.

– Tiden renner raskt ut. Iranske myndigheter må øyeblikkelig stanse alle planer om å henrette Arman Abdolali, sa Diana Eltahawy, som er visedirektør for Amnesty i Midtøsten og Nord-Afrika, onsdag morgen.

«Grovt urettferdig»

Menneskerettsorganisasjonen beskriver rettsprosessen mot mannen som «grovt urettferdig» og ber om at verdenssamfunnet, deriblant FN og EU, griper inn for å redde livet hans.

Abdolali er blitt dømt til døden to ganger tidligere for å ha drept kjæresten sin, men henrettelsen er ifølge Amnesty blitt stanset som følge av internasjonale reaksjoner.

Anklager om tortur

Første gang han ble dømt til døden, var i desember 2015. Dommen var basert på en tilståelse som ifølge Amnesty ble avgitt under tortur etter at kjæresten hans forsvant året før.

Høyesterett besluttet at saken skulle prøves på nytt, men rettssaken handlet da i stor grad om hvorvidt Abdolali var for umoden til å være strafferettslig tilregnelig da drapet ble begått. Konklusjonen var at det i ettertid var umulig å fastslå hvor moden han var. Dermed ble dommen stående.