Vinteren lurer i nordavindspreget helgevær

Skal du ut å kjøre i helga, kan det være lurt å skifte til vinterdekk først. Snøen kryper ned mot lavlandet i helga.

NTB

Kong vinter lurer bak et lavtrykk som gir hvite fjelltopper over hele landet til helga. Bedre unnskyldning for å skifte dekk finner du ikke.