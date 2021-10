Omstridt prest går av

NTB

Den omstridte sognepresten Mikael Bruun i Sogndal, som blant annet er motstander av kvinnelige prester, sier opp stillingen.

Det skriver Bjørgvin bispedømmekontor i en pressemelding. Bruun har vært ansatt i stillingen i drøyt to år.

– Stillingen vil bli lyst ut, og prosessen med å rekruttere en ny sogneprest starter snarlig, heter det.

Videre opplyses det at partene ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.

Ansettelsen av Bruun har vært omstridt. Han sier blant annet nei til kvinnelige prester, nei til fri abort, nei til homofilt samliv og nei til samboerskap før ekteskapet.

Bruun kom for alvor i søkelyset da han stilte i Vårt Land og NRK for å ta til motmæle da domprost Stig Lægende i Tromsø skrev i Vårt Land at kirken ikke lenger burde ordinere prester som ikke godtar kvinnelige prester.