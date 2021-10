Raymond Johansen fyrer løs mot Nakstad etter påstander i ny bok

Espen Rostrup Nakstad har delt flere personlige meninger om håndteringen av pandemien i sin nye bok. Dette falt ikke i god jord hos Oslos byrådsleder, Raymond Johansen.

Onsdag lanseres Espen Rostrup Nakstads nye bok, «Kode Rød: Kampen for det vakre».

Allerede tirsdag kveld, altså før boken i det hele tatt var lansert, så Oslos byrådsleder Raymond Johansen seg nødt til å legge ut et innlegg på sin egen Facebook-side.

I boken tar Helsedirektoratets høyprofilerte assisterende direktør blant annet for seg hendelsen da Johansen gjorde det klart at han ikke ville følge Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttets (FHI) anbefalinger for å snu den økende smittetrenden i Oslo.

Henger ut Oslo

Det var i september i fjor at Johansen meddelte offentligheten at han hadde bestemt seg for ikke å følge anbefalingene om at Oslo burde forby private samlinger på mer enn fem personer innendørs.

– De siste dagene har jeg og Bent Høie vært en smule uenige om noen av tiltakene, sa Johansen den gangen.

«En unik mulighet til å snu den andre smittebølgen glapp på et tidspunkt da befolkningen viste seg motivert til å bidra med et krafttak», skriver Nakstad, som siden har fortalt NTB at han tviler på at debattklimaet mellom Johansen og Høie ville vært like krast om de ikke hadde representert ulike partier.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

– Ikke det vi trenger

Nakstads påstander har fått Johansen til å reagere, og tirsdag kveld fyrte han tilbake.

– At en av statens mektigste menn under coronahåndteringen anklager alle andre for alvorlige feil, er ikke det vi trenger når vi alle skal lære av coronahåndteringen, skriver byrådslederen på Facebook.

Johansen sier Nakstad viser manglende rolleforståelse som høytstående statlig tjenesteutøver når han deler sine private meninger under en pandemi.

– Selvsagt oppfattes kritikken fra Nakstad mot både byrådet og Folkehelseinstituttet som en kritikk fra assisterende helsedirektør Nakstad, fortsetter han.

– Drøye påstander

Tirsdag spurte VG Nakstad om han mener et ja fra Johansen kunne snudd smittebølgen.

– Jeg tror nok vi kunne klart å kupere den bølgen tidligere, før smitten bet seg fast i flere bydeler i Oslo. Etter hvert gjorde kommunene en stor innsats for å få det til, men vi klarte aldri å få smittepresset ordentlig ned før regjeringen innførte en 14 dagers sosial nedstengning i januar, svarte han, men understreket samtidig at han ikke gir Raymond Johansen skylden for bølge to.

Byrådslederen sier det er drøye påstander Nakstad kommer med.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap). Foto: Torstein Bøe / NTB

– Med forbehold om at jeg bare har fått presentert noen få setninger av boka gjennom mediene, synes jeg påstandene om Oslo fremstår som drøye, og uten faglig dekning, sier han til NTB.

Johansen mener den andre smittebølgen i Norge ikke kan forklares med at Oslo innførte litt andre varianter av tiltakene enn det Helsedirektoratet anbefalte. Ifølge byrådslederen er det godt dokumentert at den andre smittebølgen i Norge først og fremst skyldtes importsmitte og manglende tiltak på grensen.

Boka handler ikke bare om coronakrisen, men Nakstad ytrer flere personlige meninger om håndteringen av pandemien. Han mener blant annet situasjonsforståelsen hos helsemyndighetene har vært sprikende og kritiserer flere av Folkehelseinstituttets vurderinger gjennom pandemien. Samtidig skryter Nakstad av FHIs coronavaksinasjonsprogram.