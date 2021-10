Flere permitterte eldre må tilbakebetale dagpenger

Rundt 230 permitterte over 67 år søkte dagpenger. Ingen over 67 år har rett på dagpenger, og disse søkerne fikk ved en feil forskuddsbetaling – penger som Nav nå krever tilbake.

Nav tilbakekrever flere millioner kroner fra eldre permitterte som fikk dagpenger i løpet av pandemien. Aldersdiskriminering, mener Frp.

Rundt 230 permitterte over 67 år søkte dagpenger. Ingen over 67 år har rett på dagpenger, og disse søkerne fikk ved en feil forskuddsbetaling – penger som Nav nå krever tilbake, ifølge NRK.

– Vi var ikke i stand til å håndtere den ordinære saksinngangen på dagpenger, så vi lagde en forskuddsløsning. Den kom på plass i løpet av to dager, og da var det begrenset hvor mange tilleggskontroller vi kunne legge inn, sier kunnskapsdirektør Yngve Åsholt i Nav.

Dette er aldersdiskriminerende, mener stortingsrepresentant i Frp, Erlend Wiborg. Han peker på at Frp ble nedstemt i Stortinget da de foreslo at eldre skal ha rett til dagpenger.

– Yngre generasjoner må stå enda flere år i arbeid for å få en grei pensjon. Det at de andre partiene velger å stemme ned Frps forslag, synes jeg er synd. Men vi kommer til å ta opp igjen forslaget fram til vi vinner gjennom, sier han.

Statssekretær Vegard Einan i Arbeidsdepartementet sier at det å endre reglene og aldersgrensene for dagpenger krever en grundig utredning – et arbeid som allerede er i gang, understreker han.