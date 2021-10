«Knivstikking» i Skien kan ha vært ulykke

NTB

Politiet gikk til væpnet aksjon etter at en mann sa han var blitt knivstukket på joggetur i Skien tirsdag. Nå tror politiet at mannen ble skadd i en ulykke.

– Ut fra den informasjonen vi har nå, så er det en hypotese at skadene kan ha skjedd som følge av en ulykke eller et fall eller lignende, sier fungerende politistasjonssjef Sigrid Dahl ved Grenland politistasjon i en pressemelding.

– Dette vil vi få mer klarhet i når vi har fått avhørt fornærmede, fortsetter hun.

Væpnet aksjon

Politiet leter ikke etter en konkret gjerningsperson.

Vitner fant den skadde mannen i 50-årene i 18.30-tiden onsdag og meldte fra til politiet. Det førte til en væpnet aksjon fra politiet, og både hundepatruljer og helikopter bisto i søket etter en gjerningsperson.

Turgåere ble bedt om å holde seg unna Åletjern og Ugleveien i Skien.

– Vi har forståelse for at dette ble opplevd skremmende for de som bor i nærområdet. Det er viktig å si at vi ut fra de opplysningene vi nå har, ikke har grunn til å si at de som bor i nærområdet, skal føle seg utrygge, sier Dahl.

Ingen kniv inne i bildet

Politiet meldte først at det var en knivstikking, men hadde endret teori onsdag morgen.

– Det ikke er noe grunn til å tro at det har vært en kniv inne i bildet her. Han sa selv at han var knivstukket, og vedkommende ble kjørt til sykehus ganske raskt, sier Erik Gunnerød i Sørøst politidistrikt til VG.

Politiet snakket med mannen, og aksjonen ble trappet ned etter denne samtalen.

– Det har ikke vært noe aktivt søk i natt, og slik situasjonen er nå har vi ingen grunn til å tro at det har vært en mann ute i skogen, sier han.

Det skal kun ha vært snakk om overflateskader, og mannen er nå utskrevet fra sykehuset.