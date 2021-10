Solberg: Høyre kommer til å være et tydelig og konstruktivt opposisjonsparti

NTB

Selv om statsminister Erna Solberg er trist over å måtte forlate statsministerstolen, sier hun at Høyre vil føre en tydelig og konstruktiv opposisjonspolitikk.

I det som var statsministerens siste pressekonferanse i regjeringens representasjonsanlegg tirsdag, vedgikk Erna Solberg at det var trist å forlate regjeringsapparatet etter åtte år i sjefsstolen. To ganger møtte hun kong Harald i fortrolige samtaler om det forestående regjeringsskiftet. I det siste statsrådet på Slottet overleverte hun regjeringens formelle avskjed.

Nå venter en ny, men ikke ukjent hverdag, i opposisjon på Stortinget for Solberg. Og den avtroppende statsministeren er tydelig på at hun ikke vil stikke kjepper i hjulene for den nye regjeringen som torsdag skal ta over etter henne.

– Selv om vi er i opposisjon, så driver vi ikke et spill for spillets egen del, men er opptatt av sakenes innhold og av å finne løsninger på viktige saker for Norge, sier Solberg på spørsmål fra NTB.

Brede forlik

– Vi vet det er et stort behov for konstruktive opposisjonspolitikere når du har mindretallsregjeringer. Det er dette landet av og til trenger – brede konstellasjoner, brede samarbeid, sier Solberg.

Hun hadde også en melding til påtroppende statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Vi opplever at når den påtroppende regjeringssjefen meldte at det ikke blir flere forlik framover, så var det et lite brudd på en tradisjon som jeg mener er viktig i norsk politikk, at på de store viktige områdene skal vi jobbe sammen, sa hun.

Langsiktighet

– Den nye regjeringen vil ha mye å hente på være enig med oss, sa Solberg og trakk spesielt fram klimaregnskapet og ikke minst langtidsplanen for Forsvaret.

Solberg er opptatt av at Høyre vil fortsette å framstå som et ansvarlig og forutsigbart parti, også i opposisjon. Hun trakk fram klimatiltakene regjeringen la fram i forslaget til statsbudsjett tirsdag, og at dette er noe som vil medføre omfattende krav om nye investeringer for næringslivet

– De som investerer nå, behøver langsiktighet, sier Solberg.

Usikker på regionreformen

Solberg-regjeringen har i løpet av sine åtte år innført flere reformer, deriblant politireformen og regionreformen. Under tirsdagens pressekonferanse fortalte den avtroppende statsministeren at hun tror politireformen vil stå seg også i framtiden. Regionreformen er hun derimot mer usikker på.

Etter valget har oppløsning av det nye storfylket Viken vært blant de sakene det har vært spekulert flittig rundt.

– Så tror jeg nødvendigvis ikke at regionreformen er den reformen som vil stå seg best, rett og slett fordi reformen ble akkurat sånn som noen av oss trodde det kom til å bli. Mitt primærstandpunkt er fortsatt at vi ikke trenger et folkevalgt mellomnivå i Norge. At vi burde velge å organisere oss på litt andre måter på det nivået, sa Solberg.