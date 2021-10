Snø, storm og jordskredfare – slik blir været

Snø og kraftig regnvær i vente. Meteorologisk institutt har sendt ut to nye farevarsler for de kommende dagene.

«Vestlandet får hovedtyngden av nedbøren, mens Østlandet ligger litt mer i le.»

Slik beskriver vakthavende meteorolog Rannveig Eikill været de neste dagene. Store mengder nedbør er ventet på Vestlandet – meteorologen varsler en liten storm. I tillegg kan man forvente snø i fjellet i Sør-Norge.

På Yr sin oversikt over farevarsler i Norge venter meteorologene åtte farevarsler de kommende dagene. Disse gjelder blant annet snø, kuling, mye regn og jordskredfare.

Storm

Ifølge Eikill er det i Sør-Norge det skjer mest med været. I løpet av morgendagen kommer det inn et lavtrykk fra vest. Med lavtrykket kommer regn.

«På med støvlane! Det er sendt ut gult farevarsel på mykje regn frå torsdag morgon til torsdag kveld. Lokalt kan det komme 40 til 70 millimeter på 12 timar», skriver Meteorologene på Twitter.

– Farevarslene gjelder Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Det ser ut som Vestlandet får hovedtyngden av nedbøren, mens Østlandet ligger litt mer i le. Det blir en liten storm på Vestlandet, sier Rannveig Eikill.

Venter snø

Meteorologen forteller at det også er sendt ut farevarsel for snø over 500 meter i fjellet i Sør-Norge.

– Dette gjelder fra onsdag kveld til torsdag. Da blir det litt mildere, før temperaturen skal synke inn mot fredag, sier Eikill.

I Nord-Norge fortsetter det kjølige, grå været. Eikill forteller at det vil være litt bygeaktivitet, og det er sendt ut gult farevarsel med lokalt vanskelige kjøreforhold på fjellovergangene mellom Nordland og Troms.