Økonomiprofessor: Riktig og nødvendig innstramming i oljepengebruken

Ola Grytten, professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges handelshøyskole, NHH. Foto: Marit Hommedal / NTB

NTB

Økonomiprofessor Ola Grytten er glad for at regjeringen strammer inn oljepengebruken og sier mange av koronakrisepakkene har vært langt på overtid allerede.

Regjeringen kutter i oljepengebruken og foreslår å bruke 84,4 milliarder kroner mindre enn i år, totalt 322,4 milliarder kroner. Det tilsvarer 2,6 prosent av oljefondet ved inngangen til året, ned fra 3,6 prosent i år.

– Jeg ser at man ønsker å stramme inn betydelig i oljepengebruken, noe jeg anser som riktig og nødvendig, sier NHH-professor Grytten til NTB.

Han sier tallene i nasjonalbudsjettet tyder på at man mener økonomien på mange måter vil gå ganske bra i 2022.

– Derfor er det også rimelig å stramme inn. En del av disse coronakrisepakkene har vært langt på overtid allerede, sier Grytten.

Han mener budsjettet tyder på at vi er på vei tilbake til normalen etter coronakrisen.

– Man er på vei tilbake til normalen, og økonomien er på vei tilbake. Da er det også rett og rimelig at budsjettet er på vei tilbake, sier Grytten.

Med en oljepengebruk på 2,6 prosent får den nye Ap-Sp-regjeringen litt handlingsrom til å øke pengebruken dersom den ønsker det.

– De kan argumentere for å bruke mer med tanke på handlingsregelen. Men de bør ikke bruke mer, understreker Grytten.

Nordea: – Ikke et stramt budsjett

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea er ikke imponert over regjeringens innstramminger i budsjettet og viser til at oljepengebruken er høyere enn før coronakrisen.

– Budsjettunderskuddet skal gå ned. Coronatiltakene fases ut. Dette skjer som følge av at det går bedre i økonomien, det er mer eller mindre automatisk, sier Olsen til NTB.

Han sier han ikke mener regjeringen har lagt fram et spesielt stramt budsjett.

– Det er lett å komme til den konklusjon at dette er stramt, fordi de bruker vesentlig mindre enn i 2021. Men du kan snu på det og si at vi kommer ut av krisen med et budsjettunderskudd som er 75 milliarder høyere enn før krisen, sier Olsen.

Med coronakrisen i økonomien over og et stadig voksende pensjonsfond, har politikerne mye å gå på.

– Vi har ikke blitt satt på de helt store prøvene ennå. Jeg tror ikke regjeringen har måttet jobbe veldig hardt for å bare bruke 322,4 milliarder.

Han frykter at en ny regjering vil øke oljepengebruken ytterligere.

– Siste ord der ikke sagt om hvor stor oljepengebruken blir, min magefølelse går i retning av at man vil plusse på, sier Olsen.

– De legger seg lavere på oljepengebruken enn det jeg hadde turt å håpe på, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum til NTB.

Dørum legger likevel til at han må se pengebruken opp mot samlede utgifter og samlet verdiskapning for å kunne vurdere hvor stramt budsjettet reelt sett er. Disse tallene kommer ikke før klokka 10.

DNB overrasket: Strammere budsjett enn ventet

Analytikerne i DNB hadde ventet en oljepengebruk på 3 prosent. Sjeføkonom Kjersti Haugland sier forslaget til statsbudsjett er overraskende stramt.

– Dette viser en avtroppende regjering som ønsker å markere at vi nå er tilbake til normalen igjen. Da skal også pengebruken tilbake til normalen, sier Haugland til NTB.

DNB hadde anslått at oljepengebruken ville ligge på 366 milliarder kroner, men den landet på 322,4 milliarder.

– Det er betydelig lavere enn vi hadde trodd. Jeg vil si jeg er positivt overrasket, det kan være en god vurdering å raske på med å normalisere pengebruken, sier Haugland.

Hun tviler på at en ny Ap-Sp-regjering vil ønske å øke oljepengebruken nå.

– Regjeringen har gitt Støre & co. en krevende oppgave. Det er vanlig at påtroppende regjering forholder seg til samlet budsjettramme. Noe annet vil gi inntrykk av at vi får en mer løssluppen regjering, sier hun.

SSB-forsker: Prisboom på strøm og bensin kan øke handlingsrommet til Støre og Vedum

Strømprisen er rekordhøy i Sør-Norge, og også bensinprisene er høye. Det kan styrke det økonomiske handlingsrommet til Støre- regjeringen, mener SSB-forsker.

– Disse voldsomme gass- og oljeprisene kan, dersom de skulle holde seg, øke handlingsrommet veldig raskt, sier makroøkonom Ådne Cappelen i Statistisk sentralbyrå til Nationen.

– Så til tross for at vi kan være misfornøyde med høye bensin- og strømpriser, havner det ganske fort tilbake i statskassen, sier han.

Makroøkonom Kyrre Aamdal i DNB er enig i at inntektene til staten øker. Men folk flest opplever svekket kjøpekraft og dårligere økonomi, sier han.

– Så dersom en ny regjering ønsker at folk skal føle seg bedre, hjelper det ikke at det offentlige får økt kjøpekraft, sier han.