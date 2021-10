NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, tirsdag 12. oktober.

Statsbudsjettet legges fram

Finansminister Jan Tore Sanner (H) legger fram sitt siste statsbudsjett. Finanstalen holdes i Stortinget klokka 10.00.

Regjeringen Solberg søker avskjed

Etter finanstalen ventes det at statsminister Erna Solberg (H) vil be om ordet i Stortinget. Der vil hun meddele at hennes regjering vil søke avskjed. Den vil så bli innlevert i statsråd på Slottet klokka 13.

Gaute Drevdals ankesak begynner

Klokka 09.15 starter behandlingen av anken til den tidligere kulturprofilen Gaute Drevdal i Borgarting lagmannsrett. I fjor ble Drevdal dømt til 13 og et halvt års fengsel for en rekke voldtekter og overgrep i Oslo tingrett.

G20-toppmøte om Afghanistan

Lederne for G20-landene skal holde nettmøte om situasjonen i Afghanistan. Møtet arrangeres av Italia, som er vertskap for årets G20-toppmøte.

VM-kvalifiseringskamper

Det spilles en rekke kvalifiseringskamper til VM i fotball i Europa og på andre kontinenter.

Kvalifisering til U21-EM

Norge møter Estland til kvalifiseringskamp til U21-EM i fotball på Marienlyst stadion i Drammen. Avspark er klokka 18.00.