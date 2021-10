NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

478 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 478 koronasmittede i Norge. Det er seks færre enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 431 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 489, så trenden er synkende.

Flere nye smittede i Oslo

Det er registrert 179 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er 47 flere enn samme dag forrige uke, og 102 flere enn søndag.

De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 150 smittede per dag. Smittetallene er høyest i Stovner bydel. Deretter følger Søndre Nordstrand og Alna bydeler.

Mann utsatt for omfattende vold på Romerike

En person er pågrepet etter at en annen mann ble utsatt for omfattende vold, slag og spark på Jessheim på Romerike. Ifølge Øst politidistrikt skjedde voldshendelsen utenfor i Myrveien på Jessheim i går kveld, og de meldte om pågripelsen rett før klokka ett i natt.

– Påført kuttskader i hodet, men ikke mer alvorlig enn at han reiste hjem etter å ha vært på legevakta, melder operasjonssentralen om offeret.

Koronakritikk i Parlamentet

Den britiske regjeringen sviktet fordi den brukte for lang tid på å stenge ned samfunnet da koronabølgen slo inn i fjor, konkluderer Parlamentet i en rapport.

Regjeringens forsinkelser med å stenge ned samfunnet var «et av de alvorligste feilstegene i det offentlige helsevesenet» i landets historie, står det i rapporten, som ble publisert i dag.

Full tillit til IMFs leder

Styret i Det internasjonale pengefondet (IMF) har full tillit til Kristalina Georgieva som IMF-leder. Det opplyste IMF i natt norsk tid etter at den første dagen av det ukelange årsmøtet var over.

Georgieva har vært gransket av et advokatfirma etter anklager om at hun i sin tidligere jobb i en høytstående stilling i Verdensbanken, hadde manipulert data i favør av Kina. Styret konkluderer med at hun ikke har gjort noe upassende.

Kim: USA har skylden

Nord-Koreas leder Kim Jong-un legger skylden på USA for spenningsnivået på Koreahalvøya.

USA er hovedårsaken til ustabilitet, sa Kim i en tale på en forsvarsmesse i Nord-Korea, ifølge landets offisielle nyhetsbyrå KCNA i natt norsk tid. Det er ingen grunn til å tro at USA ikke er fiendtlig innstilt, til tross for at Washington hevder noe annet, uttalte Kim.

NFL-trener trakk seg etter påstander om upassende språkbruk

Jon Gruden har sagt opp jobben som hovedtrener i NFL-laget Las Vegas Raiders etter at det ble avdekket eposter der han bruker homofobt og kvinnefiendtlig språk.

– Jeg har trukket meg som hovedtrener for Las Vegas Raiders. Jeg elsker Raiders og vil ikke ta oppmerksomheten vekk fra dem. Takk til alle spillerne, trenerne og fansen. Jeg beklager. Det var ikke meningen å såre noen, sier Gruden i en uttalelse i natt norsk tid.