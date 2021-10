179 nye koronasmittede registrert i Oslo siste døgn

NTB

Det er registrert 179 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er 47 flere enn samme dag forrige uke, og 102 flere enn søndag.

De siste to ukene har det i snitt blitt registrert 150 smittede per dag.

Smittetallene er høyest i Stovner bydel. Her er det et smittetrykk på 693 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Deretter følger Søndre Nordstrand og Alna bydel med henholdsvis 588 og 482.

Tallene er lavest i bydelene Nordre Aker, Sagene og Grünerløkka.

Smittetoppen i Oslo var 30. august i år med 680 tilfeller på ett døgn.

Til sammen er 54.207 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor.