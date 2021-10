Rødt, SV og MDG foreslår å stanse oljeletingen

Johan Sverdrup feltsenter fotografert ved åpningen i fjor. Feltet er det tredje største på norsk sokkel. Foto: Carina Johansen / NTB

NTB

MDG, Rødt og SV vil at regjeringen skal stoppe all tildeling av letetillatelser på norsk sokkel. Forslaget fremmes for Stortinget tirsdag.