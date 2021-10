Inntektsgrensa for fri rettshjelp skal økes

Peter Christian Frølich (H) og de borgerlige partiene avslutter regjeringsperioden sin med å øke grensa for fri rettshjelp.

NTB

Inntektsgrensa for fri rettshjelp har ikke vært endret siden 2009. Det vil Erna Solbergs regjering gjøre noe med i sitt siste statsbudsjett.

Regjeringen foreslår å heve inntektsgrensene for fri rettshjelp med 10 prosent i statsbudsjettet tirsdag, skriver Høyre, Venstre og KrF i en pressemelding.

– Grensen for å få fri rettshjelp har vært så lav at det i praksis ikke har vært mulig for særlig mange å benytte ordningen. Dette lovet vi å gjøre noe med, og nå gjør vi det, sier justispolitisk talsperson Peter Christian Frølich i Høyre.

I dag anslås det at om lag 8,5 prosent av den voksne befolkningen har krav på behovsprøvd rettshjelp, noe som er nær en halvering siden 2009.