Evje-drapet: Ba foreldrene om tilgivelse

NTB

21-åringen som er tiltalt for å ha drept sin ekskjæreste Cansel Godek, tilsto alt og ba offerets foreldre om tilgivelse da saken startet i Agder tingrett.

Den tiltalte afghanske mannen erkjente straffskyld på alle punkter da rettssaken startet mandag. Mannen framsto som dypt angrende da han forklarte seg om knivdrapet i retten.

– Jeg mistet forstanden. Jeg elsket henne veldig høyt. Jeg vet ikke hvordan det skjedde, sa den tiltalte ifølge Fædrelandsvennen som følger rettssaken i Kristiansand.

Drapet den 30. oktober i fjor skjedde etter at den tiltalte hadde reist fra Drammen til Evje for å møte ekskjæresten hos barnevernet for et møte om omsorgen for parets felles datter. På kvelden etter møtet skjedde drapet da Godek ba ham gå derfra, men mannen reagerte med å dra henne til kjøkkenbenken hvor han grep en kniv.

– Jeg ville bare skremme henne. Jeg var veldig hissig og redd. Jeg lukket øynene og så ikke hvor jeg stakk henne, sa tiltalte som ifølge tiltalen stakk ekskjæresten 14 ganger i overkroppen med kniven.

I retten sa han at det eneste som betydde noe nå, var å få Godeks foreldre til å tilgi ham for den uretten han hadde begått.

– Det eneste jeg vil ha, er tilgivelse fra foreldrene. Jeg bryr meg ikke om hvor mye straff jeg får i fengsel. Jeg vet jeg har gjort en stor feil. En feil jeg aldri kan reparere, sa 21-åringen.