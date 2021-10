Tall fra FHI: Langt flere tilfeller av hjertebetennelse med Moderna

I forrige uke anbefalte Geir Bukholm og FHI at menn mellom 18 og 29 tar Pfizer-vaksinen.

NTB

Blant menn mellom 18 og 29 år er det mer enn tre ganger så mange tilfeller av myokarditt etter andre dose med Modernas coronavaksine enn andre dose med Pfizer.

Det dreier seg om 28 tilfeller etter bruk av Moderna-vaksinen Spikevax, mot 6 med Pfizer-vaksinen Comirnaty, skriver Folkehelseinstituttet (FHI).

I forrige uke kom FHI med en anbefaling om at menn under 30 år tar Pfizers coronavaksine. Samtidig stanset Sverige all Moderna-vaksinering av denne gruppa.

– Selv om bivirkningen er sjelden, ser vi at det er en høyere forekomst av myokarditt blant unge menn etter andre dose Spikevax, sier assisterende direktør Geir Bukholm ved FHI.