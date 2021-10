Folkebevegelse krever at 151 vindturbiner rives etter Fosen-dom

NTB

Folkebevegelsen Motvind Norge krever at de to største vindkraftanleggene i landet rives, etter at samene vant vindkraftsaken om Fosen i Trøndelag i Høyesterett.