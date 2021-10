Elever mulig kullosforgiftet på hytte: – Aggregatet var feilplassert

NTB

Aggregatet ved DNT-hytta ved Trollsvann i Larvik var feilplassert, sier branningeniør. 15 elever ble trolig kullosforgiftet etter en klassetur til hytta.

Det var natt til tirsdag flere niendeklassinger fra Presterød ungdomsskole ble syke med blant annet hodepine, oppkast og svimmelhet etter en natt på hytta.

Hytta eies av Den norske turistforeningen (DNT). Utenfor hytta er det et bensinaggregat i en trekasse med et lokk over, som er festet til ytterveggen ved soverommene der elevene sov.

Aggregatet skal ha stått på om natta, har rektor ved skolen bekreftet overfor både VG og Dagbladet.

– Det som var tenkt, var at man skulle ha lys på natten. Hvis det er dette som er grunnen, så ser vi i etterkant at det ikke var klokt, sier rektor Steinar Strand Jensen til VG.

Branningeniør Øystein Stokvik Malme ved forebyggende avdeling i Larvik brann og redning sier til Dagbladet at aggregatet på hytta var plassert feil.

– Det skal holdes borte fra bygninger og annet brennbart materiale med minst en meter. Dette er bygd inn på nordveggen av hytta. Et aggregat burde ikke bygges inn, sier han til avisen.

Han sier at også eksosrøret er plassert feil og at det bare var en halv meter fra veggen.

– Vi kommer til å sende denne rapporten til DNT senere. Vi kommer til å be dem redegjøre for hvordan de skal løse problemet. Et sannsynlig utfall vil være at de flytter aggregatet. Hvis aggregatet er årsaken til at problemet, så vil flytting løse det, sier branningeniøren.