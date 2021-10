Lastebilsjåfør dømt til fengsel etter å ha røykt hasj mens han kjørte

NTB

En 28 år gammel lastebilsjåfør er dømt til 45 dagers ubetinget fengsel etter å ha kjørt en 30 tonns lastebil mens han var påvirket av både hasj og amfetamin.

Ifølge den ferske dommen frå Sør-Rogaland tingrett var siktede påvirket av både THC, som er virkestoffet i hasj, og amfetamin, skriver Aftenbladet. Sjåførens påvirkningsgrad var tilsvarende en alkoholpromille på over 1,2.

«Faren ved kjøring øker når det er tale om kombinasjonsrus», skriver dommerfullmektig Sindre Anfinsen Sandal i dommen, ifølge avisen.

Det var i februar i år den ulovlige kjøringen fant sted. Lastebilsjåføren kjørte i 83 kilometer i timen på en strekning hvor fartsgrensen er 70. Han skal ifølge dommen ha røykt hasj underveis i kjøringen.

Siktede avga tidlig en uforbeholden tilståelse. Han samtykket også i at saken mot ham ble avgjort ved tilståelsesdom, noe som ga strafferabatt.

Samtidig peker retten på at siktede ble tatt på fersk gjerning, og at en tilståelse dermed ikke bør gi like mye strafferabatt.

I tillegg til 45 dagers fengsel dømmes 28-åringen til å betale 30.000 kroner i bot, og til å tåle tap av retten til å kjøre førerkortpliktig motorvogn i tre år.