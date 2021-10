Legevikar opptrådte uansvarlig, ifølge Statsforvalteren

NTB

En legevikar i Bergen feilhåndterte vaksinedoser – uansvarlig, mener Statsforvalteren

I mai 2021 fikk Statsforvalteren i Vestland en bekymringsmelding fra Bergen kommune om mulig feilhåndtering av coronavaksiner. Økonomisk inntjening og mulig salg av tomme hetteglass var blant sakene meldingen tok opp. Statsforvalteren har konkludert med at fastlegevikaren ikke var motivert av økonomisk vinning, men at det var uforsvarlig å handle i strid med retningslinjene for opptrekk og transport av vaksiner.

Fastlegevikaren innrømte å ha vist bort pasienter han mente ikke var i risikogruppa på grunn av vaksinemangel. På slutten av dagen hadde de likevel tre vaksinedoser igjen. I tillegg ble det trukket opp en ekstra dose fra rester av to hetteglass. Legen tok med de fire dosene til Bergen legevakt, hvor fire helsepersonell ble vaksinert på parkeringsplassen.

Legen har forklart at han mente det ville være uetisk å kaste vaksiner når det var vaksinemangel.

Statsforvalteren skriver at saken er avsluttet fra deres side, med påpeking av pliktbruddet og veiledning til legen.