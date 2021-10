Sjødin vil ha utvalg for å se etter DNA-feil i straffesaker

NTB

Advokat Arvid Sjødin mener flere uskyldige kan være dømt grunnet feil DNA-analyser de siste 30 årene. Han mener det bør settes ned et granskningsutvalg.

Sjødin representerer både fetteren til Birgitte Tengs og Viggo Kristiansen, personer som er blitt rammet av omdiskuterte DNA-feil fra det som den gang het Rettsmedisinsk institutt (RMI).

Til NRK sier den profilerte forsvarsadvokaten at han er overbevist om at det er gjort flere DNA-feil enn i disse kjente drapssakene.

Han krever en offentlig gjennomgang av alle dommer der DNA er brukt som bevis.

– Den nye justisministeren må sette ned et granskingsutvalg. Her er det veldig mye å rydde opp i. Det trengs en ny gruppe som kan sjekke DNA, og gjøre det korrekt. At folk blir dømt på uriktig DNA, er en alvorlig handling, sier Sjødin.

Tidligere avdelingsleder for Rettsmedisinsk institutt, overingeniør Bente Mevåg, ønsker ikke å kommentere saken.