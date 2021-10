Snøfall på fjelloverganger i sør – Vegvesenet advarer bilister

Snøen har kommet på fjellet i løpet av natten, her fra Fv55 ved Sognefjellshytta. Foto: Statens vegvesen / NTB

NTB

Sesongens første snø har kommet på fjellovergangen Haukelifjell i Telemark. Også på Sognefjellet var det et hvitt dekke mandag morgen.

Telemarksavisa skriver at Vegvesenet advarer bilister som skal over fjellet på E134 over Haukelifjell.

– Kjør forsiktig og husk vinterdekk, er oppfordringen fra Vegvesenet.

Også på fylkesvei 55 over Sognefjellet har snøen falt.

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel på gult nivå om snø i fjellet i Sør-Norge.

– Fra søndag kveld og fram til mandag kveld ventes snøbyger over 1000–1200 meter. Lokalt kan det falle 5-10 centimeter snø i de vestlige områdene, skriver de.

– Det er litt spesielt nå som det fortsatt er litt sommerdekksesong, ikke alle er like forberedt på at det kan komme snø, forklarer statsmeteorolog Pernille Borander til VG om årsaken til at de har sendt ut farevarsel.