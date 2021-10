NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag.

Norge spiler VM-kvalifisering

Montenegro er kveldens motstander for det norske herrelandslaget i fotball på et Ullevål stadion som igjen er åpnet for normale tilskuermengder. Montenegro ligger bare tre poeng bak Norge i VM-kvalifiseringen. Kampen blåses i gang klokka 20.45.

Stortinget åpnes

Den høytidelige åpningen av det 166. storting finner sted i dag. Det skjer fra klokka 13.00. Under det konstituerende møtet i helgen ble Eva Kristin Hansen (A) valgt til stortingspresident.

Nobels økonomipris

Vinneren av Nobels minnepris i økonomi blir gjort kjent. Det skjer i Kungliga Vetenskapsakademien i Stockholm. Vinneren mottar prisen i desember.

Gravferdsseremoni for Kjersti Holmen

Skuespiller Kjersti Holmen bisettes fra Frogner kirke i Oslo klokka 11.00. Familien har ikke ønsket noen oppmerksomhet i tilknytning til seremonien, og pressen er blitt bedt om å opptre varsomt. Kjersti Holmen døde natt til søndag 26. september etter lang tids sykdom. Hun ble 65 år gammel.

Kurz' etterfølger tas i ed

Østerrikes utenriksminister Alexander Schallenberg tas i ed som ny statsminister mandag, etter at Sebastian Kurz gikk av i helgen. Presset mot 35-årige Kurz økte raskt etter at det ble kjent at kontoret hans etterforskes for korrupsjonsanklager. Mistanken går ut på at Kurz og noen av hans nærmeste medarbeidere brukte offentlige midler til å sikre at Kurz fikk positiv omtale i pressen, med mål om at han skulle bli partileder og statsminister.

Verdens jentedag markeres

Plan International Norge og Costume deler ut Jenteprisen 2021 på Verdens jentedag. Plan arrangerer også i den forbindelse et sammen med Norges nettverk mot skadelige skikker. Medarrangører og nettverksdeltakere er Care Norge, Strømmestiftelsen, Redd Barna, Kirkens Nødhjelp og Fokus.