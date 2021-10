Støre-regjeringen varsler tiltak mot midlertidige ansettelser og unødvendig deltid

Den påtroppende regjeringen vil jobbe for en heltidskultur og sørge for at kommuner og sykehus har økonomi til å øke grunnbemanningen, ifølge deler av regjeringsplattformen som FriFagbevegelse har fått tilgang til. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

Arbeidsgivere vil måtte dokumentere behovet for en deltidsstilling framfor heltid, og muligheten til å ansette midlertidig blir strammet inn.

Å styrke heltidskulturen er blant punktene om arbeidsliv i Ap-Sp-regjeringens regjeringsplattform, som FriFagbevegelse har fått tilgang til. Her varsles det at kommunene og sykehusene skal sikres en økonomi som gir rom for økt grunnbemanning.

Den generelle adgangen til å ansette midlertidig i inntil ett år, som Solberg-regjeringen innførte i 2015, skal fjernes.

Dessuten vil Støre-regjeringen "sette i gang et lovarbeid for å begrense bemanningsbransens omfang og rolle" og gjeninnføre muligheten for kollektive søksmål for å hindre ulovlig innleie og arbeidslivskriminalitet. Dermed kan fagforeningen ta opp kampen mot en arbeidsgiver, istedet for enkeltarbeidstakere.