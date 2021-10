Google advarer over to milliarder brukere av Google Chrome

«Når du har oppdatert, husk det avgjørende siste trinnet: Chrome er ikke trygt før det startes på nytt. Hvis ikke brukere starter nettleserne på nytt etter oppdatering, blir de ikke beskyttet», er den klare oppfordringen til over to milliarder brukere av Google Chrome.Foto: Gorm Kallestad / NTB

Alvorlig sikkerhetsbrist oppdaget i den populære nettleseren.

Det er 2. gang i løpet av en uke at teknologiganten må advare kunder verden over om å unngå angrep fra hackere.

Derfor oppfordres nå alle brukere om å være på vakt og oppdatere programvaren for å unngå problemer og tap av sensitive data og personopplysninger.

Installerer uønskede program via annonser

Det er et nyoppdaget hackerangrep som ifølge selskapets egne sikkerhetsrapporter nå gjør at nettselskapet slår alarm.

Uvedkommende kan gjøre stor skade dersom de får fri tilgang til private data tilhørende privatpersoner, bedrifter og organisasjoner.

Slik oppdaterer du Google Chrome

Nærmere 2,6 milliarder mennesker verden over benytter seg daglig av nettleseren Google Chrome.

En av metodene for å utnytte svakheter i Googles sikkerhetssystem skjer via annonser i brukernes nettlesere og installerer deretter uønskede programmer på PC -ene.

Har avslørt fire sikkerhetsbrister



Ifølge Forbes skal Google ha avdekket til sammen fire sårbare sikkerhetshull. Derfor er anbefalingen tydelig: Brukerne må iverksette tiltak umiddelbart.

Slik oppdaterer du Google Chrome I Chrome menyen (tre prikker øverst til høyre) velger du "Hjelp" og deretter "Om Google Chrome" eller skriv chrome://settings/help i adressefeltet i nettleseren. Du vil nå se versjonen av nettleseren din. Hvis den er lavere enn 94.0.4606.81, er nettleseren din ikke sikker. Hvis alt går bra, vil nå Chrome automatisk laste ned en oppdatering hvis dette er tilfelle. Ellers må du trykke på oppdateringsknappen. Når oppdateringen er lastet ned vil du se en "relaunch" -knapp. Trykk på denne for å starte nettleseren på nytt, ellers er du fortsatt ikke trygg.

Chrome oppdateres hver sjette uke for at brukerne skal få de nyeste sikkerhetsfunksjonene og -rettelsene. Dette gjøres for beskytte brukerne mot sikkerhetstrusler som skadelig programvare og nettfisking, skriver Google.

Ifølge Googles trusselanalysegruppe (TAG) oppretter hackere såkalte misdannede kodesignaturer som blir ansett som godkjent av Windows, men som i virkeligheten er skadelige kommandoer som ikke alltid fanges opp av sikkerhetsskannere, skriver The Sun.

«Chrome er ikke trygt før det startes på nytt»

For å være trygg må Chrome startes på nytt etter at du har oppdatert Google.

«Og når du har oppdatert, husk det avgjørende siste trinnet: Chrome er ikke trygt før det startes på nytt. Hvis ikke brukere starter nettleserne på nytt etter oppdatering, blir de ikke beskyttet. Denne falske følelsen av sikkerhet er noe hackere stoler på. Gå sjekk nettleseren din nå», er den klare oppfordringen til om lag 2,6 milliarder brukere av Google Chrome.

- Hvis du finner et nytt problem, vennligst gi oss beskjed, heter det i et blogginnlegg fra selskapet.