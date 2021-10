NTB

Søndag ettermiddag skjedde det en drukningsulykke på Drammensbadet. En person skal være alvorlig skadd.

Pressevakt Dag Strøm hos Vestre Viken bekrefter til Drammens Tidende at akuttmottaket ved Drammen sykehus har mottatt en pasient. Tilstanden ved ankomst var alvorlig, men stabil.

Hovedredningssentralen i Sør-Norge og brannvesenet bekrefter til avisen at de var på stedet, uten å si noe mer om oppdraget eller hendelsen.

Avisen snakket med flere badegjester utenfor badet, og de fortalte at det var et barn som ble hentet opp fra vannet, og at det ble satt i gang livreddende behandling umiddelbart.

Badet ble stengt etter ulykken



Alle gjestene ble bedt om å forlate Drammensbadet etter ulykken, og badet ble stengt for dagen.

Politiet meldte på Twitter rundt klokken 17.40 at de har mottatt tips om en ulykke som er skjedd på Drammensbadet, og at de har vært på stedet for informasjonsinnhenting om hendelsen.

– Foreløpig er det ingen info om hendelsesforløp eller skadeomfang. Politiet jobber med å få oversikt over hendelsen og oppretter sak, skriver de.