Nå skal voldtektssaken mot kulturprofilen Gaute Drevdal opp i lagmannsretten

NTB

Gaute Drevdal er kulturprofilen som i fjor sommer ble dømt for ni sovevoldtekter i tingretten. Tirsdag starter lagmannsretten sin behandling av saken.

– Man er ikke enig i den vurderingen tingretten har gjort. Anklagene må vurderes presist hver for seg og ikke sammensauses, skriver advokat Ida Andenæs i en epost til NTB.

Tirsdag starter ankesaken der hun skal forsvare Gaute Drevdal (51) i Borgarting lagmannsrett. I fjor sommer ble Drevdal dømt i Oslo tingrett til 13 år og seks måneders fengsel for voldtekt av ni kvinner og seksuell omgang med en 15 år gammel jente mellom 2005 og 2014. I tillegg ble han dømt til å betale de fornærmede i saken til sammen over 1,4 millioner kroner i oppreisning og erstatning.

De fleste av de fornærmede var en del av kultur- og utelivsmiljøet rundt Drevdal, som blant annet var redaktør for magasinet Natt & Dag mellom 1995 og 2004 og pressesjef i Hovefestivalen mellom 2007 og 2014. Han ble til å begynne med omtalt som «kulturprofilen» i mediene.

Drevdal har hele tiden nektet straffskyld og anket dommen.

Dømt for sovevoldtekter

I retten sa flere av de fornærmede at de på ulike tidspunkter hadde hatt frivillig sex med Drevdal. Voldtektene Drevdal er tiltalt for, skal ha skjedd mens kvinnene sov og/eller var beruset.

Den første anmeldelsen mot Drevdal kom i august 2015. Deretter kom det ytterligere tolv fram til 2018, hvorav fire ble henlagt. Drevdals forsvarere sa i tingretten at han ble utsatt for en svertekampanje av kvinnene.

– Man skal ikke glemme at denne saken begynte som et felles initiativ mellom to bestevenninner og i kjølvannet av kampanjen #jegharopplevd. Det startet store rykter i et miljø, sa Drevdals daværende forsvarer, Elisabeth Myhre, da saken var oppe i tingretten i fjor vår.

Nå har Andenæs tatt over som forsvarer, sammen med advokat Victoria Holmen. De har håp om å vinne gjennom i lagmannsretten.

– Saken er sluppet inn til full ny ankebehandling, noe som i praksis betyr at lagmannsretten har sett på saken og vurdert det slik at de kan komme til et annet resultat enn tingretten, sier Andenæs

Samme bevisførsel som sist

I Borgarting er det igjen statsadvokat Trude Antonsen som skal være aktor.

– Denne saken handler ikke om sex man angrer på, ikke om sex man ikke husker og ikke om gjensidig seksuell kontakt i en slags gråsone mellom frivillighet og utnyttelse. De fornærmede i vår sak har fortalt at de våkner opp til at tiltalte har seksuell omgang med dem, sa Antonsen da saken var oppe i tingretten.

Antonsen sier i dag til NTB at de vil føre mange av de samme bevisene i lagmannsretten som i tingretten.

– Det har ikke skjedd noe siden sist som gjør at vi mener at saken stiller seg på en annen måte enn i forrige runde. Vi har i all hovedsak den samme bevisførselen som i tingretten, og de samme vitnene, sier Antonsen.

– Det er en fullstendig ny prøving av saken, og dermed skal alle bevisene vurderes på nytt av lagmannsretten, sier hun.