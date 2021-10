Spådde dyre flybilletter: Nå selges de for en femtilapp

NTB

Da pandemien kom, var beskjeden fra ekspertene klar: Det kom til å bli mye dyrere å fly etter coronakrisen. Nå selges flybilletter for ned mot 50 kroner.

Nå kan du fly fra Gardermoen til Polen for en femtilapp, fra Sandefjord til Riga for 79 kroner eller til storbyen London for litt over 100 kroner, skriver Flysmart 24.

For til tross for spådommene fra Europas fremste flyanalytikere og en flyflåte som i stor grad har stått på bakken i over et år, har ikke flyprisene steget som antatt.

Både innenriks- og utenlandsreiser finnes til en lavere pris enn før pandemien, noe som skyldes blant annet økt konkurranse fra det norske flyselskapet Flyr, som har presset prisene til bunns, ikke langt unna prisene til ungarske Wizz Air.

Dermed koster det ikke mer enn litt over 360 kroner å komme seg på strandferie til Spania i vinter, om prisene forblir lave.