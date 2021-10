NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til søndag 10. oktober.

221 nye koronasmittede registrert siste døgn – 64 i Oslo

Det siste døgnet er det registrert 221 koronasmittede i Norge. Det er 88 færre enn samme dag i forrige uke. I Oslo er det registrert 64 nye koronasmittede siste døgn. Det er 42 færre enn samme dag forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 435 koronasmittede per dag i Norge. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 524.

Biogassanlegg er blitt et pengesluk for Oslo

Oslo kommune vurderer å kvitte seg med biogassanlegget på Romerike som produserer gass og gjødsel av matavfall fra innbyggerne i hovedstaden.

Driften av anlegget har gått med rundt 100 millioner kroner i minus hvert år, viser tall fra de siste fem årene. Biogassanlegget sto ferdig i 2012 og kostet Oslo kommune 520 millioner kroner, skriver Aftenposten.

Mistanke om massedrap på kenguruer i Australia

Det ble lørdag funnet 14 døde kenguruer ved to strender i den australske delstaten New South Wales. Politiet mistenker at det er begått massedrap på dyrene. Det var i nærheten av Batemans Bay kenguruene ble funnet lørdag morgen, skriver Sky News.

Seks kenguruer ble funnet døde ved områdene Blairs Road og Sandy Place, mens seks ble funnet døde ved Maloneys Beach. Politiet ser igjennom overvåkingsbilder fra området, og det er gjort avhør av flere vitner.

Bolighus totalskadd i brann i Vegårshei

En enebolig i Vegårshei i Agder fikk store skader i en brann natt til søndag. Politiet tror ikke det var folk i huset da brannen oppsto. Brannen ble meldt klokken 23.56. En time senere forteller politiet at boligen var overtent allerede da brannmannskapene kom fram.

– Naboer har opplyst at de ikke har sett folk i huset på noen dager, sier operasjonsleder Jarl Nilsen i Agder politidistrikt til NTB.

Minst 20 drept i skyting mot marked i Nigeria

Minst 20 ble drept i delstaten Sokoto nordvest i Nigeria da væpnede menn åpnet ild mot et marked og satte fyr på flere biler. Idriss Gobir, som er spesialrådgiver til delstatens politisjef, sier at mennene kjørte på motorsykler og skjøt vilkårlig mot folk.

– Bandittene kom i stort antall og drepte minst 20 mennesker som vi har sett, og vi har telt ni kjøretøy som er stukket i brann, sier han til Reuters.