Eksperter og bookmakere uenige om fredspris-favoritter

NTB

WHO og Greta Thunberg er bookmakernes storfavoritter til å stikke av med Nobels fredspris, men forskere og eksperter levner dem liten sjanse.

De fleste NTB har snakket med i forkant av fredagens prisutdeling, trekker fram tre saker de tror Nobelkomiteen ønsker å rette søkelyset mot i år:

Kampen for å redde kloden fra ødeleggende klimaendringer, kampen for informasjonsfrihet og ytringsfrihet, eller ikkevoldelig kamp for frihet fra et autoritært regime.

De som tror klima blir den store saken i år, trekker fram Greta Thunberg som sin favoritt, men også FNs klimakonvensjon er nevnt.

Committee to Protect Journalists (CPJ) og/eller Reportere Uten Grenser trekkes fram av de som tror kampen for pressefrihet belønnes med en pris.

Andre spekulerer på at den hviterussiske opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja eller den russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj belønnes for sin kamp mot de autoritære lederne Aleksandr Lukasjenko og Vladimir Putin.

Flere outsidere

Nobelkomiteen kan imidlertid ha funnet en annen kandidat blant de 329 nominerte som de mener er mer verdig – og som kanskje kan overraske og skape mer blest.

Det innflytelsesrike amerikanske magasinet Time trekker fram president Joe Biden blant sine favoritter.

Kanskje overraskende etter den kaotiske tilbaketrekningen fra Afghanistan som førte til Talibans maktovertakelse, men avisen trekker også fram at Biden meldte USA tilbake inn i Parisavtalen, stanset byggingen av grensemuren mot Mexico og gjenopptok finansieringen av Verdens helseorganisasjon (WHO).

Sistnevnte er bookmakernes store favoritt, viser en sammenfattelse gjort av bettingsiden Bookies. Blant annet gir britiske Betfair og William Hill en odds på henholdsvis 5/4 og 6/4 på WHO.

Avskriver favoritter

Ekspertene tror imidlertid ikke at komiteen gir prisen til WHO, gitt at de ga prisen til Verdens matvareprogram i fjor.

– Jeg har ikke tro på at WHO får prisen, selv om jeg mener WHO utvilsomt har spilt en viktig rolle under pandemien. Spørsmålet er om de har gjort nok, og om det de gjør, har vært en fredsinnsats. Det er ennå uavklart om de har gjort en strålende eller dårlig jobb. De er også kritisert for håndteringen av pandemien, for eksempel i møte med Kinas manglende åpenhet og samarbeidsvilje, sier direktør Henrik Urdal ved Institutt for fredsforskning (Prio) til NTB.

Han tror heller ikke på en pris til Greta Thunberg, som var favoritt både i 2019 og 2020.

– Nei, det tviler jeg på, selv om hun gjør en stor innsats.

– Bør skape oppstyr

Favorittlista består for det meste av relativt trygge kandidater. Enkelte forskere mener det nå igjen er på tide med en tildeling som skaper mer begeistring eller oppstyr.

– Ikke siden 2012 har det vært en pristildeling med ordentlig smell i, kanskje med unntak av Malala Yousafzai i 2014, sier seniorforsker Sverre Lodgaard ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) til NTB.

I 2012 fikk EU Nobels fredspris, og det ble mye styr rundt den kontroversielle tildelingen.

Også tre år tidligere gikk det et sus gjennom verden da USAs daværende president Barack Obama fikk fredsprisen etter bare trekvart år i Det hvite hus. Urdal tviler imidlertid på at Nobelkomiteen har valgt en veldig kontroversiell mottaker i år.

– De har nok hendelsene etter Abiy Ahmeds pris så friskt i minne at de neppe går bananas i år. De skjeler nok til nødvendigheten av å komme på et spor der vinnerne allerede har noe å vise til. Det mest kontroversielle valget ville vært kinesiske dissidenter, sier Urdal.

Avventer koronasituasjonen

Nobelprisen blir kunngjort av Nobelinstituttet fredag 8. oktober klokken 11.

Det er fremdeles usikkert om årets fredsprisvinner skal inviteres til Norge for å delta på en tradisjonell tildelingsseremoni i Oslo rådhus, eller om arrangementet 10. desember blir digitalt.

Først i midten av oktober vil den norske Nobelkomiteen si noe om hvilken form nobelfeiringen vil få.