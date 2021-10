Durek Verrett fjernet romvesen-melding på Instagram

Det vakte stor oppsikt da prinsesse Märtha Louises kjæreste omtalte seg selv som «reptil». Nå har han angret seg og slettet uttalelsene.

«Jeg er en hybrid art av romøgle («reptilian») og Andromedia (skapninger fra stjernebildet Andromeda, red.anm), og jeg innehar også eldgamle ånder fra den gamle verden.»

Slik ordla Durek Verrett seg da han skulle forklare sine følgere hvordan han oppfattet seg selv. Beskrivelsen kunne vært hentet fra en science fiction-serie, men det var det altså ikke.

«Romøgler er her for å røske løs systemet på en betydelig måte»

«Det har blitt fortalt løgner om vår art som jeg ønsker å adressere. Vi er en klynge av vesener, og det betyr at vi har kommet hit for å skape strukturer som hjelper mennesker til frigjøring. Romøgler er her for å røske løs systemet på en betydelig måte. Alt som er låst i strukturer som faktisk begrenser eller hindrer folk fra å se frigjøring ryster vi ved», skrev Verrett på Instagram tidligere denne uken.

Hvorvidt billedbruken var symbolsk, vites ikke, men innlegget har vakt stor oppsikt, og er gjengitt i flere medier. Selv har Verrett over en kvart million følgere. Men nå har sjamanen fått kalde føtter og slettet det omstridte innlegget, ifølge Dagbladet.

«De har tatt mennesker bort fra planeten»

– Sjaman Durek har tidligere blant annet hevdet at han kan kurere kreft og at han har forutsett terrorhandlinger. Han har vel et behov nå for å holde seg relevant, å bli snakket om, sa en av Norges ledende eksperter på konspirasjonsteorier, forfatter John Færseth, til ABC Nyheter da nyheten ble kjent.

Durek Verrett kom også inn på debatten om 5G, som flere konspirasjonsteoretikere har uttalt seg kritisk om.

«De har tatt mennesker bort fra planeten for å lære om vår svakhet, og hvordan frekvenser beveger seg gjennom oss. De har lært hvordan å forstyrre våre frekvenser ved å sende bestemte frekvenser, som 5G og alt det som blir puttet inn», het det i Instagram-meldingen som nå ikke lenger er søkbar.

– Det er ganske ubehagelig

– Durek må gjerne rable i vei om utenomjordiske, men når han trekker inn dette blir det litt mindre morsomt. Det er ganske ubehagelig. Ettersom det i praksis er et assosiert medlem av kongefamilien, hadde det vært fint om Slottet sa i fra om at dette ikke er noe de stiller seg bak, mener Færseth.

Hverken Slottet eller prinsessens talskvinne har så langt ønsket å kommentere saken.

