Bil kjørte i veggen på Bolleland på Espa

NTB

En elbil kjørte torsdag ettermiddag inn i Shell-stasjonen på Espa i Innlandet, også kjent som Bolleland. Fem toaletter er ødelagt, men ingen personer ble skadd.

– Et toalett er helt knust. Det er store skader, men vi har allerede fått leid inn nye toaletter, sier Olav Simensen, daglig leder ved Espa Servicesenter, til Dagbladet.

Ingen var på toalettene da bilen traff veggen på nordsiden av stasjonen.

Operasjonsleder Per Solberg opplyser til Hamar Arbeiderblad at det var to personer i bilen, en kvinne i 70-årene og en 14 år gammel gutt, men at det er uklart hvem som kjørte bilen.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 13.30 torsdag ettermiddag.

Shell-stasjonen på Espa ligger langs E6 ved Mjøsa i Stange kommune. Bolleland er som navnet tilsier, best kjent for sine boller. Ifølge Simonsen har de solgt 1,6 millioner boller til nå i år.

I 2019 var statsminister Erna Solberg (H) innom Bolleland under en rundreise i Innlandet.