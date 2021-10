15 elever syke på hyttetur – mistanke om kullosforgiftning

NTB

15 ungdomsskoleelever fra Tønsberg er undersøkt for kullosforgiftning etter besøk til en DNT-hytte i Larvik.

Niendeklassinger fra Presterød ungdomsskole i Tønsberg opplevde natt til tirsdag hodepine, oppkast og svimmelhet i forbindelse med en overnatting på DNTs hytte ved Trollsvann i Larvik.

Rektoren ved skolen opplyser til VG at to elever ble sendt til sykehus der de fikk oksygen.

Sykehuset i Vestfold og Giftmiddelsentralen mistenker at elevene er kullosforgiftet. 15 av 20 elever ved hytta ble undersøkt på sykehus onsdag. Blodverdiene deres tilsa ikke kullosforgiftning, men det kan være for tidlig å fastslå.

Brannvesenet skal undersøke hytta og aggregatet der, og Giftmiddelsentralen anbefaler å holde hytta midlertidig stengt.

Aggregatet var merket med at det kun skulle brukes til matlaging, men rektoren ved skolen bekrefter at det sto på over natten.

Tønsbergs Blad var først til å omtale saken.