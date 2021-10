Nå kan Norge få egen nasjonal sjefssykepleier – helseorganisasjonene jubler

Helse– og omsorgsminister Bent Høie ønsker å gå inn for en nasjonal sjefssykepleier og sjefsjordmor. Helseorganisasjonene feirer med kake.

Stillingene skal sikre at sykepleiere og jordmødre får påvirke utviklingen av helse– og omsorgstjenestene, blant annet ved å sikre at noen holder fanen for strategisk helsepolitiske arbeid, internasjonalt samarbeid samt for forskning og utvikling på feltet.

De fleste land har fast nasjonal sjefssykepleier og sjefsjordmor. I Norge har disse funksjonene i stor grad blitt ivaretatt av forskjellige medarbeidere i Helsedirektoratet. Nå ber regjeringen at direktoratet formaliserer funksjonene.

– Sykepleiere og jordmødre har viktig kunnskap og kompetanse, og vi ønsker at de i størst mulig grad kan være med på utviklingen av tjenestene. Å få på plass fast nasjonal sjefsykepleier og sjefsjordmor kan være et steg på veien mot dette, sier Høie i en pressemelding fra regjeringen.

Norsk Sykepleierforbund feiret med kake

Regjeringen har derfor gitt i oppdrag til Helsedirektoratet å få på plass forutsigbare og tydelige rammer for disse funksjonene i Norge. Ifølge en pressemelding fra Norsk Sykepleierforbund skaper dette forventninger til prioriteringer i det kommende statsbudsjettet fra den avtroppende Solberg-regjeringen.

Nestleder Silje Naustvik (i midten) og forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen feiret nyheten med både kaker og fyrverkeri. Les mer Lukk

Forbundet har i en årrekke jobbet for etableringen av slike stillinger og mener tiltaket vil være viktig for å løse dagens sykepleiermangel. De feiret nyheten med kake onsdag og kaller det en annerkjennelse av sykepleierfaget og sykepleiere og jordmødres sentrale rolle i helsetjenestene.

– Dette vil få stor betydning for pasientene, gjennom å utvikle helsetjenestene i tråd med pasientenes og befolkningens behov. Sykepleiere og jordmødre er kvalitetsbærere i helsetjenestene. Mangelen på denne livsnødvendige kompetansen er dramatisk. Disse embetene vil legge til rette for en tydelig nasjonal helseledelse som kan sikre at behovet for nok og riktig helsepersonell møtes, sier forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, i pressemeldingen.

– En helt avgjørende rolle

I Norge har funksjonene til en viss grad blitt ivaretatt på ad-hoc basis og uten faste rammer for hvem som fungerer i dem og hvordan disse kan bidra i utviklingen av tjenestene nasjonalt, melder regjeringen.

– Det er betryggende at man fra politisk ledelse ser verdien og nytten av å få på plass en slik rolle, sier Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen Les mer Lukk

Også Kreftforeningen og Nasjonalforeningen for folkehelsen applauderer forslaget.

– Vi vet hvor viktige sykepleierne og deres kompetanse er i dagens kreftomsorg. Med den eksplosjonen vi vil se i antallet i krefttilfeller de kommende årene vil også behovet for sykepleiere øke dramatisk. Da er det betryggende at man fra politisk ledelse ser verdien og nytten av å få på plass en slik rolle, som kan sikre at utviklingen av helsetjenestene skjer på en god og forsvarlig måte fremover, sier Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen.

– Sykepleiere har en helt avgjørende rolle i en god eldreomsorg. I dag har 100 000 mennesker demens i Norge. Fram mot 2040 vil antallet nær dobles. Vi håper en nasjonal sykepleier vil bidra til å styrke arbeidet med å få på plass nok og nødvendig kapasitet og kompetanse for å møte utfordringene som venter oss, sier Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

De fleste andre land har allerede disse funksjonene og blant annet Verdens helseorganisasjon (WHO) har anbefalt Norge å innføre en slik rolle.