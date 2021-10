NTB

Dette er blant de ventede hendelsene torsdag 7. oktober.

Filmskaper Petter Vennerød bisettes

Filmskaper Petter Vennerød bisettes i Frogner kirke. Sammen med kollega Svend Wam var han spesielt kjent for en rekke samfunnskritiske filmer. Vennerød døde i Oslo 19. september i år, 72 år gammel.

Nobelprisen i litteratur kunngjøres

Årets nobelpris i litteratur kunngjøres i Stockholm. Ifølge grunnlegger Alfred Nobels testamente skal prisen gå til «den som innenfor litteraturen har produsert det mest utmerkede i idealistisk retning».

Møte i EU-regi om afghanske flyktninger

EU holder et møte om afghanske flyktninger. Blant deltakerne er USA, Storbritannia, Canada og FNs høykommissær for flyktninger.

Rettssak mot mann mistenkt for å ha vært Sachsenhausen-vakt

Tyske Josef S. (100) stilles for retten i Tyskland, mistenkt for å ha vært medskyldig i drap på over 3.500 fanger i konsentrasjonsleiren Sachsenhausen mellom 1942 og 1945.

20 år siden Taliban startet angrepene mot Taliban

Torsdag er det gått 20 år siden USA startet bombeangrepene mot Taliban-regimet i Afghanistan.