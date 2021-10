Nav-tillitsvalgt etterlyser økt bemanning

Hovedtillitsvalgt Steinar Halvorsen i Nav Frogner mener at for liten bemanning fører til frustrasjon hos de ansatte, som ikke får gjort jobben sin godt nok. Foto: Ørn E. Borgen / NTB Les mer Lukk

NTB

Hovedtillitsvalgt Steinar Halvorsen i Nav Frogner i Oslo sier de Nav-ansatte er frustrerte over at de er for få til å gi folk skikkelig oppfølgning.