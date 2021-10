Ungdomspartiene vil ha tannhelsereform inn i regjeringserklæringen

AUF, Senterungdommen og Fagforbundet Ung krever at Ap og Sp får tannhelsereformen på dagsordenen under regjeringsforhandlingene. Illustrasjonsfoto: Lise Åserud / NTB

NTB

Både AUF, Senterungdommen og fagbevegelsen krever at regjeringsforhandlingene i Hurdal får tannhelsereformen på programmet.

– Vi forventer at man får det med i en regjeringserklæring og starter på arbeidet med å iverksette en offentlig tannhelsereform, sier Victoria De Oliveira, leder av Fagforbundet Ung, til VG.

Også lederne av AUF og Senterungdommen krever at de to moderpartiene leverer en ny velferdsreform.

– Jeg håper at man i regjeringserklæringen i hvert fall sier at man ønsker en tannhelsereform, og at man kan starte innfasingen for noen grupper, sier AUF-leder Astrid Willa Eide Hoem.

Torleik Svelle, leder av Senterungdommen, sier at han håper at «Hurdalskameratene» kommer i gang med arbeidet og begynner å se på hvordan en tannhelsereform kan se ut.

Begge partiene har med i sine partiprogrammer at de ønsker en offentlig tannhelsereform. Arbeiderpartiet har også lovet i sin hundredagersplan at de vil starte på en slik reform, skriver VG.

Men en tannhelsereform vil være kostbar, og det vil kreve tøffe prioriteringer i statsbudsjettene.