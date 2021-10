E6 i Drivdalen er åpnet for trafikk

Et ras søndag stengte E6 i Drivdalen i Oppdal. Veien ble åpnet igjen onsdag. Foto: Trøndelag politidistrikt / NTB Les mer Lukk

NTB

E6 i Drivdalen i Oppdal åpnet for trafikk igjen onsdag morgen etter å ha vært stengt siden søndag morgen som følge av et ras som gikk over veien.