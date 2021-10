En av de siktede etter Oslo-skyting er løslatt

NTB

Den siste mannen som ble pågrepet i forbindelse med skytingen i Vika i Oslo lørdag, ble løslatt tirsdag kveld.

– Årsaken til dette er at mistanken mot ham er svekket etter at vi har gjennomgått tekniske undersøkelser og han har avgitt forklaring. Mannen er fortsatt formelt siktet for medvirkning til drapsforsøk, sier politiadvokat Christian Hatlo i Oslo politidistrikt til Dagbladet.

En annen mann ble mandag varetektsfengslet i fire uker. Også han er siktet for medvirkning til drapsforsøk.

Det var lørdag morgen at en mann ble alvorlig skadd i en skyteepisode i Vika i Oslo. Politiet opplyste kort tid etter at hendelsen ble etterforsket som et drapsforsøk.

Politiet har så langt ikke pågrepet flere i saken, men de antar at det er flere gjerningspersoner.

– Vi mener at det er flere involvert enn de to vi har pågrepet. Bevisbildet tyder på det, sa Hatlo til NTB tirsdag.