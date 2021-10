KS bekymret for at rødgrønn reform vil gi for lite selvstyre til kommunene

Bjørn Arild Gram i KS er bekymret for at de rødgrønnes tillitsreform i offentlig sektor vil bli utvannet av for mye statlig detaljstyring. Foto: Terje Pedersen / NTB Les mer Lukk

NTB

Ap og Sp har lovet en tillitsreform i offentlig sektor, men KS er bekymret for at kommunene ikke vil få nok selvstyre til at reformen vil fungere.