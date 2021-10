Bøndene forventer et inntektsløft fra den nye regjeringen

Norske bønder forventer at Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum leverer på sine løfter til landbruket når en felles regjeringsplattform meisles ut denne uken. Foto: Terje Bendiksby / NTB

NTB

Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet har i valgkampen kommet med flere løfter til norske bønder. Nå forventer Norges Bondelag at den nye regjeringen innfrir.

– Det er mange lovnader som skal kvitteres ut, og jeg er sikker på at det er krevende, men så tydelig som Sp og Ap har vært i valgkampen, er det store forventninger i hele landbruket nå, sier generalsekretær i Norges Bondelag, Sigrid Hjørnegård, til VG.

Hjørnegård peker på at begge partiene i valgkampen har vært tydelige på at de ønsker en snuoperasjon i landbruket.

– Vi har høye forventninger til et inntektsløft her, sier hun.

Valgforsker Svein Erik Tuastad er enig og er tydelig på at et løft for bøndene er noe Vedum og Senterpartiet «må» levere på.

Generalsekretær Anders Nordstad i Norsk Bonde- og Småbrukarlag forventer også at den nye regjeringen sørger for at norske matprodusenter blir prioritert og jevnstilt med resten av samfunnet.

Forhandlingene mellom de to partiene fortsetter onsdag på Hurdalssjøen.