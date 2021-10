Filter Nyheter: Departementer har iverksatt tilsyn med analyseforetak

NTB

Utenriksdepartementet (UD) og Klima- og miljødepartementet (KLD) har iverksatt tilsyn og krever deler av tilskuddene til analyseforetaket Rhipto tilbakebetalt.

Det bekrefter kontrolldirektør Margit Tveiten i UD og kommunikasjonsdirektør Jo Randen i KLD overfor Filter Nyheter.

Analyseforetaket Rhipto Rapid Response – Norwegian Center For Global Analyses står blant annet bak rapporten om at Taliban etter Kabul-overtakelsen gikk fra dør til dør for å lete etter folk de vil pågripe. Rapporten ble sitert av medier verden over.

Totalt har Rhipto siden 2014 fått totalt nær 57 millioner kroner i tilskudd fra de to departementene, senest nær 5,5 millioner kroner fra KLD i februar i år. Det er ikke klart hvor mye departementene har krevd tilbakebetalt.

Advokat Christian Reusch, som har besvart et brev fra Klima- og miljødepartementet på vegne av Rhipto, bekrefter overfor Filter at han har sendt et brev til KLD, men han vil ikke kommentere saken.

– Vi finner det ikke riktig å gi noen kommentarer nå, mens saken fortsatt er til behandling, skriver han i en epost til nettavisa.

Det er Christian Nellemann som står bak foretaket. Filter Nyheter opplyser at han ikke har besvart deres henvendelser de siste sju dagene. Heller ikke andre tilknyttet Rhipto, som er registrert som en forening, har besvart henvendelsene fra Filter.