Agder KrF vil ha Dag-Inge Ulstein som ny partileder

Dag-Inge Ulstein er Agder KrF sin favoritt til å overta som leder i partiet. Foto: Marit Hommedal / NTB

NTB

Med et stort flertall går fylkesstyret i Agder KrF inn for at Dag Inge Ulstein bør bli ny leder i partiet.