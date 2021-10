Hver tiende Afghanistan-veteran sliter psykisk

Mer enn hver tiende soldat som har tjenestegjort i Afghanistan, sliter med psykiske lidelser i etterkant. Her takkes noen av soldatene for innsatsen av utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H). Foto: Erlend Aas / NTB

NTB

Andelen soldater som får psykiske plager etter å ha tjenestegjort i Afghanistan, øker. Én av fem opplevde dødsangst under oppdraget.

Over 10 prosent av soldatene som dro til Afghanistan mellom 2001 og 2020, oppgir at de har psykiske helseplager, og nesten like mange karakteriserer sin livskvalitet som lav eller svært lav.

Det går fram av den store Afghanistanundersøkelsen som ble lagt fram tirsdag.

Undersøkelsen, som Forsvarets sanitet sammen med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress står bak, er en oppfølging av en tilsvarende undersøkelse i 2012.

Flest har det bra

I alt har 6.220 av nesten 9.200 Afghanistan-veteraner svart på en rekke spørsmål om hvordan de har det.

Det store flertallet, 79 prosent, oppgir at de har høy eller svært høy livskvalitet etter tjenestegjøringen i Afghanistan.

Samtidig oppgir 10,4 prosent at de har minst én psykisk helseplage. Andelen er omtrent like stor hos både kvinner og menn.

2,9 prosent av soldatene rapporterer om alvorlige lidelser som posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

Flere enn før

Årets undersøkelse viser også at det er flere veteraner som forteller om psykiske helseplager nå enn før.

I 2012 oppga 7,6 prosent å ha slike plager, mot 9,8 prosent i 2020.

– Samlet sett er det lite som tyder på at den psykiske helsen til norske Afghanistan-veteraner blir bedre med tiden, heter det i undersøkelsen.

Også tilsvarende undersøkelser fra Danmark og Nederland viser at andelen veteraner som rapporterer om psykiske helseplager, økte med tiden.

– En mulig forklaring på dette er fenomenet vi på norsk kaller «forsinket sykdomsdebut», heter det i rapporten.

Rødt: – Nådeløs dom

Rødt-leder Bjørnar Moxnes kaller undersøkelsen en «nådeløs dom» over høyreregjeringens manglende innsats for de skadde veteranene.

– Mens forekomsten av angst, posttraumatisk stress og depresjon blant veteranene har økt siden 2012, har det skjedd en brutal innstramming overfor disse veteranene, der andelen avslag på søknad om erstatning for psykisk sykdom er doblet de siste årene, sier Moxnes til NTB.

Rødt krever nå at en ny regjering snarest følger opp Stortingets vedtak fra i fjor høst om at psykisk skadde veteraner som har blitt nektet erstatning, skal få sine saker gjenopptatt.

Vedtaket har blitt liggende på forsvarsminister Frank Bakke-Jensens (H) bord.

– Vi innkalte Bakke-Jensen til interpellasjon før sommeren, men fikk ingen god forklaring på hvorfor regjeringen ennå ikke har fulgt opp Stortingets vedtak, sier Moxnes.

Stor eksponering

Ikke overraskende viser undersøkelsen at det er nær sammenheng mellom alvorlige hendelser og helseplager. Risikoen for å utvikle både psykiske og kroppslige lidelser som hodepine og mageproblemer øker markant dersom man har vært eksponert for alvorlige hendelser i tjenesteperioden.

Nesten én av tre, 29,5 prosent, av soldatene oppgir at de har vært mye eksponert for ulike alvorlige hendelser.

78 prosent har oppholdt seg i områder med høyt trusselnivå, mens 43,5 prosent har opplevd å bli angrepet av fienden.

19,5 prosent, nesten én av fem, har opplevd øyeblikk der de trodde de skulle dø.

Undersøkelsen viser også at risikoen for å utvikle en psykisk lidelse er 82 prosent høyere blant dem som har sluttet i Forsvaret etter endt tjenestegjøring i Afghanistan.