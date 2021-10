Coronatesting forblir gratis – men selvtesting blir mer målrettet

Det skal fremdeles være gratis å teste seg for covid-19. Men bruken av selvtesting strammes inn. Illustrasjonsfoto: Jil Yngland / NTB

NTB

Det offentlige skal fremdeles tilby gratis coronatesting. For å unngå overbruk av selvtester, skal imidlertid kommunene prioritere spesifikke grupper.

– Hverdagen er heldigvis nå normal for de fleste. Stadig flere er fullvaksinert, og smitten flater ut. Coronapandemien er imidlertid ikke helt over, og det vil være behov for noe testing fremover, sier helseminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

Han understreker viktigheten at testing i denne gjenåpningsfasen, men påpeker at gratis og lett tilgjengelige selvtester kan føre til overbruk.

Derfor har regjeringen bedt kommunene om å prioritere å gi selvtester til personer med symptomer og uvaksinerte nærkontakter. I tillegg skal de gis når det er aktuelt med målrettet jevnlig testing blant uvaksinerte barn og unge.

Helsedirektoratet og FHI skal gi kommunene råd om føringer og bruk selvtesting.